Hindistan, Müslümanlar üzerine çalışan bilim insanını ülkeye almadı

Hindistan, Sussex Üniversitesi'nden ünlü antropoloğu resmi bir gerekçe göstermeden sınır dışı etti.

Antropolog ve bilim insanı Filippo Osella, cuma günü Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki Thiruvananthapuram şehrinde bir konferansa katılacaktı.

Konferans Kerala'nın geleneksel kıyı toplulukları hakkındaydı.

Yerel basında, Thiruvananthapuram'daki uluslararası havalimanına varan Osella'nın ülkeye alınmadığı bildirildi.

Indian Express gazetesinin alıntıladığına göre havalimanının Bölgesel Yabancı Kayıt Birimi'nden bir göçmenlik memuru "Üst düzey yetkililerin emirleri uyarınca giriş izni verilmedi. Herhangi bir gerekçe açıklanamaz" diye konuştu.

Görevli daha fazla ayrıntı vermedi.

Konferans Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Thiruvananthapuram Kalkınma Çalışmaları Merkezi, Kerala Üniversitesi ve Sussex Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenleniyordu.

65 yaşındaki Dr. Osella da Indian Express'e gönderdiği bir e-postayla Dubai havalimanında Birleşik Krallık'a dönen bir uçuş beklediğini ve Hindistan'dan sınır dışı edildiğini doğruladı. Yetkililerin kendisine herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Olayların nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

Göçmenlik masasına götürüldüm ve normalde olduğu gibi işlemlerim yapıldı. Ama pasaportumu tarayıp fotoğrafımı ve parmak izlerimi aldıktan sonra bana Hindistan'a girmeme izin verilmediğini ve derhal sınır dışı edileceğimi söylediler.

Gerçekten de, bir Emirates Havayolları çalışanı Dubai uçuşu aracılığıyla sınır dışı edilmemi ayarlamak için halihazırda oradaydı, karar ben gelmeden önce verilmişti.

Antropolog, "Göçmenlik personeli ve göçmenlik müdürü son derece düşmanca ve kaba davrandı. Neden içeri alınmadığımı açıklamayı reddettiler ve sınır dışı edildim. (Onlar) sadece bunun Hindistan hükümetinin bir kararı/emri olduğunu söyledi" diye ekledi.

Dr. Osella, Sussex Üniversitesi'nde Antropoloji ve Güney Asya Çalışmaları, Uluslararası Kalkınma ve Kültür Çalışmaları profesörüdür.

The Wire'ın alıntıladığına göre konferans organizatörlerinden biri, konferans sırasında "siyasi açıdan hassas" tartışmalar olmadığını söyledi:

Devlet kurumları, üniversiteler ve alanda uzmanlaşmış bazı üst düzey akademisyenlerle ortaklaşa düzenlendiği için ne konferansın ne de organizatörlerin siyaseten hassas yönleri vardı.

The Wire'ın haberine göre organizatörler Osella'nın sınır dışı edilmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Dr. Osella'nın kapsamlı çalışmaları arasında Kerala'daki çeşitli İslami reformların ortaya çıkışı ve dini pratikler, siyaset ve ekonomik eylem arasındaki ilişki üzerine yakın tarihli araştırmalar yer alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe