Hindistan-Pakistan su savaşı nükleer restleşmeye gider

Keşmir'de iki hafta önce 40 Hindistan askerinin öldürülmesinden önce Hindistan hükümeti benzeri görülmemiş bir şey yaptı. Pakistan'ın suyunu kesmekle tehdit etti.

2 Şubat'ta Hindistan'ın ulaştırma bakanı Nitin Gadkari Twitter sosyal medya uygulamasından şöyle bir tweet attı: “ Hükümetimiz Pakistan'a akan su payını durdurmaya karar verdi. Suyu Doğu nehirlerinden ayıracağız ve onu Cammu, Keşmir ve Pencap'taki halkımıza sağlayacağız. ”. Bu tehlikeli bir açıklama idi.

Hindistan'ın 11 Eylül'ü Mumbai saidırısının yapıldı Aralık 2001’de, hükümet Karaçi’de herkesi sakinleştirmek için bir toplantı düzenledi. Birisi Hindistan'ın “su silahını” kullanmayı planladığını iddia edene kadar toplantı oldukça iyi gidiyordu. Bu noktada bir Pakistanlı katılımcı, su ile ilgili herhangi bir çatışmanın nükleer saldırıya yol açacağını açıkça belirtti.

Indus nehri ve baraj iddiası

Demek ki Gadkari'nin tehdidi herkesi korkutmuştu. Devasa Indus Nehri sistemini besleyen altı kaynaktan biri olan Ravi Nehri'ne bir baraj inşa etmek için var olan bir plandan bahsediyordu.

japantimes'ta yer alan habere göre bu nehrin suyunun bir kısmının Pakistan'a akmasını durdurulacaktı, ancak Ravi'deki tüm sular, iki ülke arasındaki 1960 anlaşmasına göre Hindistan'a ait. Hindistan bunun bir kısmının akmasına izin veriyor, ama yapmak zorunda değil.

Hindistan, eğer bu yolu seçerse Pakistan'a çok büyük zarar verebilir. İndus'un altı yan kolundan beşi, Pakistan'a ulaşmadan önce Hindistan topraklarında akıyor ve Pakistan'ın gıdalarının yüzde 85'i, Indus sisteminin suları tarafından sulanan topraklarda yetişiyor.

Cahil Hint milliyetçileri

Cahil Hint milliyetçileri sık sık suya yönelik tehditlerin Pakistan'ı kontrol etmenin iyi bir yolu olduğunu düşünüyor. Aslında, nükleer savaş bahanesi için iyi bir yoldur. Ancak bu baharda Hindistan'da bir seçim var ve Gadkari kutudaki en keskin aday değil.

Uzlaştırıcı yetişkinler araya girer girmez, su silahı masadan kalktı, bu iyi bir şeydi. Ancak şimdi Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir yüzünden sürmekte olan rutin bir savaş.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 15:51