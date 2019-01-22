Hindistan polisi 61 Arakanlı Müslümanı gözaltına aldı

Hindistan polisinin, Hindistan Bangladeş sınırında mahsur kalanlar dahil bu hafta 61 Arakanlı Müslüman'ı gözaltına aldığı bildirildi.

Polis, dün Tripura eyaletinde Rayermura'da tarafsız bölgede mahsur kaldığı açıklanan 31 Arakanlı Müslüman ile Assam eyaletinde Gauhati'ye otobüsle seyahat eden 12'si çocuk 30 Arakanlı Müslüman'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Yerel basında dün çıkan haberlerde, Hindistan'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan 16'sı çocuk, 9'u kadın 31 Arakanlı Müslüman'ın, Bangladeş sınır muhafızlarının ülkeye girişlerine izin vermemesi üzerine 3 gündür tarafsız bölgede mahsur kaldığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Hindistan bürosunun verdiği kimlik belgelerine sahip Arakanlı Müslümanlara ilişkin iki ülke sınır muhafız birlikleri arasında önceki gün yapılan görüşmeden sonuç çıkmadığı ifade edilmişti.

Bu arada yılbaşından bu yana Myanmar'a sınır dışı edileceklerinden endişe eden bin 300 civarında Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiği bildirilmişti.

Hindistan'a sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 40 bin civarında olduğu sanılıyor.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: AA