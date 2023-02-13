Hindistan, Rusya ile silah alışverişini sürdürüyor

Rusya son 5 yılda Hindistan'a 13 milyar dolar değerinde silah satışı gerçekleştirdi.

Federal Askeri-Teknik İşbirliği Teşkilatı (FSVTS) Başkanı Dmitry Shugayev, Rus devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Hindistan'a yönelik savunma ihracatının son 5 yılda 13 milyar doları aştığını söyledi.

Rusya'dan en çok silah alan ülkeler sıralamasında birinci konumda olan Hindistan, Batılı ülkelere kıyasla Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamaktan kaçındı.

Batılı ülkeler Ukrayna'yı işgal etmesine karşılık olarak Rusya'ya yaptırım uygulasa da Hindistan bu ülkenin silah alıcısı olmayı sürdürdü.

FSVTS Başkanı Shugayev, ABD ve müttefiklerinin emsalsiz baskılarına rağmen Hindistan'ın askeri-teknik iş birliği alanında Rusya'nın ana ortaklarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Hindistan'ın Rusya ile savunma iş birliğini güçlendirmeye devam edeceği düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News