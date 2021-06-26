Hindistan-Twitter gerginliği devam ediyor

Hindistan hükümeti ile ABD merkezli sosyal medya ağı Twitter arasındaki gerginlikte son itham Hint bakandan geldi.

Hindistan Teknoloji Bakanı Ravi Shankar Prasad, Twitter'ı eleştirdiği için hesabının herhangi bir uyarıda bulunulmadan askıya alındığını söyleyerek sosyal medya ağını 'keyfi davranmakla' suçladı.

Hesabı yeniden açıldıktan sonra aynı platform üzerinden paylaşım yapan Hint bakan, "Twitter'ın bu yaptığı, iddia ettikleri gibi ifade özgürlüğünün öncüsü olduklarının göstergesi değil, kendi çizgilerine uymayanları platformlarından keyfi şekilde atabileceklerinin tehdididir" diye yazdı.

Bakan, hesabının neden askıya alındığına dair Twitter'dan gelen açıklamayı da yayınladı. Açıklamada, Prasad'ın telif haklarını ihlal eden bir iletisi hesabın dondurulmasına gerekçe gösterildi.

Hindistan ile Twitter arasında 'sosyal medya yasası' gerilimi

Yeni Delhi, Twitter'ın mayıs ayında yürülüğe giren sosyal medya denetimine ilişkin tartışmalı yasaya tamamen uymadığını savunuyor. Söz konusu yasa, sosyal medya şirketlerinin "devlet güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atabilecek" içeriklerin kaynağını Hint makamlara bildirmesini zorunlu kılıyor.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanacağına dair kaygılara sebep olan yasanın, muhalifleri fişleme yöntemi olarak kullanılmasından da endişe ediliyor.

Hindistan'da erişimin bir süre engellediği Twitter, Hint iktidarının yakın merceği altında.

Müslüman bir Hintin uğradığı saldırıların görüntülerinin Twitter'da sıkça paylaşılmasının ardından, şirketin ülkedeki üst düzey yetkilisi geçen hafta emniyete çağrılmış ve sosyal medya ağı dinler arası gerilimi körüklemekle suçlanmıştı. Mayıs ayında ise "manipüle edilmiş içerikleri" kaldırmadığı gerekçesiyle Twitter'ın ofisine polis ekibi gönderilmişti. Sosyal medya ağı, bu hadiseleri iktidarın "baskı kurma taktiği" olarak görüyor.

Hint hükümeti ise gizlilik hakkına saygı duyduğunu, yeni yasanın sadece sosyal medyanın suistimal edilmesini engellemek için hazırlandığını savunuyor.

Kaynak: Euronews