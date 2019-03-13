Hindistan ve Hong Kong hava sahalarına o uçak giremeyecek

Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından Boeing 737 Max uçaklarına hava sahasını kapatan ülkeler arasına Hindistan da katıldı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, B737 Max yolcu uçaklarının güvenli çalışmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınıncaya kadar uçuşlarının durdurulduğu ve hava sahasına girişlerinin yasaklandığı belirtildi. Yasağın bugün yerel saatle 16.00'dan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Bu arada, Asya kıtasındaki bölgesel uçuşlar için önemli bir aktarma merkezi işlevi gören Çin'e bağlı Hong Kong Özel Yönetimi de B737 Max'lere hava sahasını kapattığını duyurdu. Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 18.00'den itibaren uçakların hava sahasına giriş ve çıkışlarının durdurulacağı kaydedildi.

Etiyopya'daki kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda ve Fiji de "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada , Norveç ve İzlanda'da ise bazı hava yolu firmaları söz konusu tipteki uçakları seferden çektiklerini duyurmuştu.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı "B737 Max 8" tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, "B737 Max 8" tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.