Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrıları

Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren ve iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıkan gerilimin azaltılması için dünyanın dört bir yanındansağduyu çağrıları gelmeye devam ediyor.

İki ülkenin karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüğüne yönelik açıklamalarından sonra iyice artan tansiyonun düşürülmesi amacıyla birçok ülkeden ve uluslararası kuruluştan itidal çağrısı yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu, Cidde'de bir araya gelerek, Keşmir bölgesinde son dönemde artan gerilimden endişe duyulduğunu ve gerilimin bir an önce düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Hamid Opeloyeru, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua ile Azerbaycan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Nijer daimi temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bölgedeki sorunun, Keşmir halkının iradesi, İİT ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'dan "tansiyonu düşürün" çağrısı

İki ülke arasında tırmanan gerilimin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden de gerginliği azaltmaya yönelik mesajlar geldi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada tarafların acilen siyasi düzeyde diplomatik temasları tekrar başlatması ve tedbir alması gerektiğini belirtti. Mogherini, "Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde artan askeri gerginliğin iki ülke ve bölge için ciddi ve tehlikeli sonuçları olabilir. İki ülkeye de gerginliği azaltma ve itidal çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, konuya ilişkin Mali'de yaptığı açıklamada, her iki tarafa itidal çağrısında bulunarak, ''Gerilimin tırmanmamasını ümit ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında ise "Fransa, durumun kötüleşmesinden endişeli ve Pakistan ile Hindistan'ı tansiyonu düşürmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen "Başbakan'a sorular" oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May de İngiltere hükümetinin Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimden derin endişe duyduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. May, "İngiltere her iki tarafa da gerilimin daha fazla artmasından kaçınmaları için acilen itidal çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Son gelişmeler

Hindistan, sabah saatlerinde Pakistan'ın vurduğu Hint savaş uçağının gözaltında tutulduğu açıklanan pilotunun, sağ salim teslim edilmesini istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'daki en üst düzey temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı, Pakistan Hava Kuvvetlerinin Hindistan hava sahasını ihlal etmesinin ve askeri mevzileri hedef almasının güçlü biçimde protesto edildiği de belirtildi.

Bu arada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da daha önce 2 Hint pilotun yakalandığına ilişkin açıklamasını düzelterek, Pakistan'da bir Hint pilotun gözaltında olduğunu belirtti.

Ayrıca, Afganistan'dan Hindistan'a giden uçaklar, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından hava sahasını kapatan Pakistan'dan geri döndü.

Türkiye, Rusya ve Çin de sağduyu çağrısı yaptı

Gün içinde Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan'a sağduyu çağrısı yaparak sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istemiş, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Çin de tarafları sağduyulu davranmaya davet etmişti.

Türkiye'nin itidal çağrısını dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasına ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız." diyerek Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Hindistan ve Pakistan'a bir çağrı da Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Pakistan-Hindistan geriliminden ötürü derin endişe duyduklarını belirterek taraflara itidal çağrısı yaptı.

Çin adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Vang Yi ise "Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA