Hindistan ve Sri Lanka'da yoğun hava kirliliği

BBC'deki habere göre, Hindistan'ın başkenti Delhi genelde kış aylarında tehlikeli seviyede hava kirliliğine sahip olurken, büyük bir kıyısı bulunan ve hava kalitesinin iyi olduğu düşünülen Mumbai ise hava kirliliği açısından Delhi'yi geçti.

Uzmanlar, hava kalitesinin bozulmasının nedenlerinin hızlı inşaat, kötü hava şartları ve araçların emisyonları yüzünden Hindistan'ın son zamanlarda "çok kötü" bir hava kalitesine sahip olduğunu söylüyor.

Hindistan hükümetinin verilerinde, Mumbai'de hava kirlilik düzeyi "çok kötü", Delhi'de "kötü" olarak kayıtlara geçti.

"Gerekmedikçe dışarı çıkmayın" tavsiyesi

Mumbai'deki yerel hastanelerde nefes almada sıkıntı çeken ve kötü hava kalitesiyle ilgili rahatsızlığı bulunanların sayısı da artıyor.

Doktorlar, insanlara maske takmalarını ve gerekmedikçe dışarı çıkmaktan kaçınmalarını tavsiye ederken yetkililer de hava kalitesini geliştirmek için önemli adımlar atıyor.

Sri Lanka'da da okullar kapatıldı

Sağlık ve çevre yetkilileri, Sri Lanka'daki hava kalitesinin sağlıksız olması sebebiyle çoğu yerde okulların kapatıldığını belirtti.

Çevresel gözlem ve risk yönetimiyle ilgilenen Ulusal Araştırma Kurumundan yapılan açıklamada, "Şu anki kirlilik, hava kirletici maddeler ve sınır ötesi hava kirliliğinden kaynaklanıyor." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Asela Gunawardena, iki hafta daha bu durumun devam edeceğini aktararak, insanlara dışarıda geçirdiği vakti sınırlamalarını ve sağlık riskini azaltmak için maske kullanmalarını tavsiye etti.