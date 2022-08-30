Hindistan yargısından skandal karar: Davaları kapattı

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, 2002 yılında Gujarat eyaletinde binden fazla kişinin ölümüne neden olan olaylar ve 1992'de Uttar Pradeş eyaletinde Babri Camisi'nin yıkılmasıyla ilgili bütün davaları kapattı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2002 Gujarat olayları konusunda davaların zaman aşımı nedeniyle lüzumsuz hale geldiğini ve 9 davadan 8'inin sonuçlandığını bildirerek söz konusu davaları kapatma kararı aldı.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, başka bir kararında ise Uttar Pradeş eyaletindeki Ayodhya kentinde yer alan Babri Camisi'nin 1992'de Hindu milliyetçilerce yerle bir edilmesine dair tüm davaların askıya alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, "Bu meselede şu anda hiçbir şeyin kalmadığını" bildirdi.

Yüksek Mahkemenin kararlarına, ülkedeki çeşitli Müslüman örgütlerin çatı oluşumu "All India Muslim Majlis-e-Mushawarat"tan (AIMMM) tepki geldi.

AIMMM Başkanı Navaid Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin Babri Camisi'ni yıkanları, mağdur taraf olan Müslümanlara tercih ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Shamshad Pathan ise mahkemenin Gujarat olaylarına ilişkin kararı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek "Yüksek Mahkemeden adalet bekliyorduk ancak her şeyi kapatmaya karar verdi." dedi.

- Gujarat olayları

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında 60 Hindu hacının ölmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda 1000'e yakın kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.

- Aralık 1992'de Hindular tarihi Babri Camisi'ni yıktı

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyor.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının, kasımda "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.