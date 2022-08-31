Hindistan yönetimi Müslümanlara ait medreseyi yıktı

Hindistan yönetiminin son olarak, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde İslam dini öğretilerinin işlendiği bir medreseyi pazartesi günü yıktırdığı belirtildi.

Assam Eyalet Başkanı Himanta Bisva Sarma, "terör örgütlerinin" yuvası haline getirildiğini ve yasa dışı bir şekilde inşa edildiğini iddia ettiği Şeyhul Hind Mahmudul Hasan Camiul Huda İslam Akademisi adlı medreseyi yıktıklarını duyurdu.

Eyalet yönetimi ayrıca, cihat yanlısı gruplarla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Barpeta ilçesinin Dhakaliapara bölgesinde bulunan medresenin yıktırılmasının öncesinde medreseyle ilişkili iki kişiyi tutukladıklarını açıkladı.

Öte yandan, medresenin El Kaide tarafından yönetildiğini ileri süren Eyalet Başkanı Sarma, bu yıkımla birlikte Assam'da ikinci medreseyi yıkmış olduklarını dile getirdi.

Daha önce 4 Ağustos'ta da Assam'ın Morigaon ilçesinde bir medrese eyalet yönetimince yıktırılmıştı.

Hindistan'daki eyalet yönetimleri, mahkeme tarafından henüz değerlendirilmemiş iddialar çerçevesinde Müslümanlara ait yerleşkeleri yıkmayı sürdürüyor.

Kaynak: Mepa News