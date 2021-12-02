Hindistan'a da bulaştı
Dünyada pek çok noktada görülen Omicron varyantı Hindistan'a da sıçradı.
Asya 02.12.2021, 17:40 03.12.2021, 01:47
Hindistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, güney bölgesindeki Karnataka eyaletinde 2 erkekte Omicron varyantına rastlandığı bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu hastaların yurt dışından geldiği belirtilirken, hangi ülkeden geldiklerine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sağlık yetkilisi Lav Agarwal, 2 hastayla temasta olduğu düşünülen herkesin tespit edilerek gerekli testlerden geçirildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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