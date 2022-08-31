Hindistan'da bir evde toplanıp namaz kılan Müslümanlara soruşturma

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Muradabad ilçesinde 24 Ağustos'ta bir evde toplanan Müslümanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Müslümanların namaz kılmak için toplanmasının ardından bölgedeki sakinlerin Muradabad ilçe polisini arayarak şikayette bulunduğu ifade edildi.

Dulhelpur köyündeki bir evde ibadet ettiği söylenen Müslümanların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından aşırı sağcı aktivistlerin olaya tepki göstererek, polisi 'göreve' çağırdığı bildirildi.

İlçe polisi daha sonra yerel yetkililerden izin almaksızın toplandığını iddia ettiği 26 kişi hakkında inceleme başlattı.

Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, "Çok sayıda kişi Chhajlet bölgesindeki Dulhepur köyündeki iki köylünün evinde (yetkililere) bildiri yapmadan toplanmış ve namaz kılmıştır. Bölgede ikamet eden başka bir dine mensup komşuların şikayetleri doğrultusunda bu kişiler geçmiş tarihlerde de böylesi toplanmalarda bulunmamaları konusunda uyarılmışlardı." denildi.

Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin Partisi Başkanı Esaduddin Uveysi, evde namaz kılmanın şikayet edilmesinin adalete aykırılık teşkil ettiğini söyledi.

Uveysi "Yüksek Mahkeme herhangi bir yerde namazın kılınabileceğine karar verdi. Neden evde namaz kılmak bir şikayet unsuru olsun ki? Bu adaletsizce." diye konuştu.

Kaynak: Mepa News