Hindistan’da can kaybı artıyor

Hindistan medyasına göre, Odişa eyaletinde etkili olan "Titli" kasırgasının ardından üç kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 24'e çıktı.

Kasırgadan en çok Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar ve Angul bölgelerinin etkilendiği ifade edildi.

Kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da çok sayıda kasabada ve köyde elektriğin olmadığı belirtiliyor.

Yetkililer, kasırga nedeniyle 800'den fazla barınak kurulduğu ve yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklanmıştı. Elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentteki okullarda eğitime ara verilmişti.

Hindistan’ı vuran Titli Kasırgası Bangladeş’i de etkilemiş. Büyük çapta hasar meydana gelmişti.

Hindistan’ın Orissa eyaletinde 1999 yılında meydana gelen kasırgada, 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net