Hindistan’da cenazeler için odun sıkıntısı

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da sağlık sistemi çökmüş durumda. Büyük şehirlerde en azından temel sağlık hizmetlerine 'ulaşılabiliyor'. Ancak kırsal kesimlerde durum tam tersi.

Yerel halk, sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu gibi ülke genelinde ölülerin yakıldığı krematoryumlarda yaşanan yoğunluk ve odun sıkıntısı nedeniyle cenazelerini artık Ganj nehrine bırakıyor.

Odun bulabilen 'şanslılar' ise naaşlarını sokak aralarında ya da açık alanlarda geleneksel yöntemlerle yakarak sevdiklerine karşı son görevlerini yerine getiriyor.

İnsanlar odun sıkıntısı nedeniyle ölülerini yakmak yerine Ganj nehrine bırakıyor

Yetkililer de iki ayrı eyalette Ganj'da yüzerken bulunan 70'den fazla cesedi araştırdıklarını söyledi.

Uttar Pradesh'in Ghazipur bölgesinden üst düzey hükümet yetkilisi M P Singh, "Şu anda bu cesetlerin nereden geldiğini söylemek bizim için çok zor" açıklamasında bulundu.

Yerel sakinlerden Akhand Pratap ise "insanlar odun sıkıntısı nedeniyle ölülerini yakmak yerine kutsal Ganj nehrine batırıyor" dedi.

Cenaze sahipleri yakma işlemi sonrası külleri bırakıyor

Özellikle başkent Yeni Delhi'deki bir başka sorun ise Covid-19 kurbanlarının krematoryum işlemi sonrasında yakınları tarafından terk edilmesi. Yetkililer, cenaze sahiplerinin yakma işlemi sonrası külleri bıraktığını, bu işlemin gönüllülere kaldığını söylüyor.

Shri Deodhan Sewa Samiti yardım kuruluşundan bir gönüllü olan Ashish Kashyap "Kuruluşumuz bu külleri tüm krematoryumlardan topluyor ve geleneksel işlem gereği Haridwar nehrine götürüyor" diyor.

Kaynak: Euronews