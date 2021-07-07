Hindistan'da kriz: 12 bakan istifa etti

Hindistan'da yapılan kabine değişikliği kapsamında aralarında sağlık bakanının da bulunduğu 12 bakan istifa etti.

Sağlık Bakanı Harch Vardhan, nisan ve mayıs aylarında zirveye ulaşan Covid-19 salgını sırasında hastanelerde yatakların, tıbbi oksijen ve ilaçların tükenmesi sebebiyle ağır eleştiriye uğramıştı.

Hukuk, Adalet ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad da istifa eden siyasetçilerden. Prasad, geçtiğimiz aylarda getirdiği yasa değişikliği nedeniyle yabancı sosyal medya şirketleriyle anlaşmazlığa düşmüş, sosyal medya şirketleri ve gizliliğin korunmasını savunanlar tarafından, yasanın hükümeti eleştiren paylaşımları yazanların ifşa edilmesini zorlayabileceği nedeniyle eleştiriye uğramıştı.

Yeni yasa nedeniyle şifreleme sisteminin kırmaya zorlanmaktan endişe eden Whatsapp değişikliği mahkemeye taşımıştı.

Sosyal medya şirketlerinden Twitter da geçtiğimiz aylarda çiftçilerin protestoları sırasında hükümetin hesap ve gönderilerin engellenmesini talep etmesi nedeniyle anlaşmazlık yaşamıştı.

Başbakan Narendra Modi'ye yakın isimlerden olan Prasad'a iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nde (Bharatiya Janata Partisi'nde - BJP) önemli bir görev verileceği açıklandı.

İstifa eden diğer önemli bakanlar arasında Eğitim Bakanı Ramesh Pokhriyal Nishank ile Çevre, Orman, İklim Değişikliği, Bilgi, Yayın ve Ağır Sanayi Bakanı Prakash Javadekar da bulunuyor.

Kaynak: Euronews