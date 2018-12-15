Hindistan'da

Hindistan'ın dört bir yanından toplam 145 sivil toplum grubu Karnataka hükümetine okullara öğle yemeği hizmeti veren Akshya Patra ile sözleşmesinin iptal edilmesini talep etti. Firma çocuklara gerekli besin yerine vejeteryan yemek vermekle suçlanıyor.

Hükümete gönderilen mektupta okullarda öğrenciler için verilen yemek hizmetinin, beslenme normlarına ve kültürel uygulamalara uyabilecek ve taze, yerel ürünler olması isteniyor.

Akshay Patra firması, Karnataka Gıda Komisyonu'nun okul menüsünde soğan ve sarımsak içermesi kararını reddetmişti. Ayrıca okullara talep edilen yumurtayı da temin etmemiş.

Akshay Patra firması iddiaları reddederek ülkede 12 eyalette binlerce çocuğa besleyici gıda sağlamaya kararlı olduklarını belirtti.

Kuruluş açıklama yayınlayarak, “Ülke genelinde 12 eyalette hizmet verdiğimiz gibi, menülerimiz yerel damak yerine bölgesel kabul edilebilirlikle uyumu sağlamak için uyarlanmıştır. Bu, Kuzey Hindistan için buğday bazlı bir menü ve Güney Hindistan için pirinç bazlı bir menü ”dedi.

Talebin temeli

Hindistanda okullarda öğle yemeği (MDM programı) uygulaması ilköğretimin evrenselleşmesini hızlandırmak amacıyla 1995 yılında başlatıldı. Bu program, minimum 450 kalori, 8-12 gram protein ve yeterli miktarda mineral içeren pişirilmiş yemekler sağlamaya önem vermektedir.

Karnataka için Ulusal Aile Sağlığı Araştırması (NFHS) 4'ten elde edilen veriler, çocuklar arasında bodurluk oranının yüzde 39, israfın yüzde 40, yetersiz beslenmenin yüzde 28 olduğunu ortaya koydu.

Komptrolör ve Genel Denetçi'nin (CAG) 2015 raporuna göre, Akshay Patra tarafından hazırlanan öğle yemekleri, belirlenen standartlara uymamıştır.

Raporda ayrıca, öğle yemeği gönderilen 24 okuldan, çocukların ve öğretmenlerin yüzde 75'inden olumsuz geri dönüşler olduğu belirtiliyor.

Ulusal Beslenme Enstitüsü (NIN), haftada en az 3 yumurtanın çeşitli besinsel avantajlar göz önünde bulundurularak kullanılmasını önermektedir ve hayvan proteinlerinin, gerekli tüm amino asitleri gerekli oranlarda sağladıkları için yüksek kalitede olduklarını belirtmektedir.

Dharmendra, “Hindistan'ın çeşitli eyaletlerindeki sivil toplum, anne-babalar ve çocuklardan gün ortası yemeklerinde yumurta talepleri var” diyor.

Bildirildiğine göre, Karnataka'nın Mangalore bölgesinde protestolar yapıldı ve insanlar, Akshay Patra'nın insanları soğan ve sarımsak olmadan yemek yemeye zorladıklarını iddia etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 22:48