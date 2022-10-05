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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 31 kişi öldü

Hindistan'da düğüne giden yolcuları taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Asya 05.10.2022, 22:42 05.10.2022, 23:03
Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 31 kişi öldü

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, emniyet yetkilileri, Uttarakhand eyaletindeki bir dağ yolunda seyreden otobüsün uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Yetkililer, düğün davetlilerini taşıyan otobüsteki 31 kişinin öldüğünü, 19 yolcunun kurtarıldığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kurtarılan yaralılara gerekli yardımların yapılacağını açıkladı.

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