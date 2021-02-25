Hükümet sosyal medya platformları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor

Hindistan Enformasyon Bakanlığı, Twitter ve Facebook başta olmak üzere, diğer sosyal medya platformları için yeni kurallar getirileceğini bildirdi.

Açıklamada, sosyal medyanın kötüye kullanımının engellenebilmesi için dijital medya etik kurallarındaki yönergelere ihtiyaç olduğu belirtildi.

Yeni kurallar çerçevesinde, sosyal medya şirketlerinden bir 'şikayet giderme mekanizması' kurmaları ve ülkedeki kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlamak için temsilci ataması istenecek.

Enformasyon Bakanlığı Başkanı Ravi Shankar Prasad, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sosyal medya firmaları daha sorumlu ve hesap verebilir olmalı" dedi.

Kuralların tamamı henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da Prasad, talep edilmesi durumunda sosyal medya platformlarına, sakıncalı görülen gönderilerin kaynağını hükümetle paylaşma zorunluluğu da getirileceğini bildirdi.

Twitter konu hakkında açıklama yapmayı reddederken, Facebook'tan da henüz bir açıklama gelmedi.

Karar, Başbakan Narendra Modi'nin tarım sektörünü liberalleştiren yasasını aylardır protesto eden çiftçilerin Twitter üzerinden örgütlenmesinin ardından hükümetin plarformdan 100 kadar hesabın kapatılmasını talep etmesinin ardından geldi. Twitter, bu kullanıcı hesaplarından bazılarının askıya alındığını ancak talebe tamamen uymayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: SPUTNIK