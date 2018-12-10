Hindistan’da yoğun trafiğe Japon ayarı

Yaklaşık 1,5 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Hindistan, trafik sıkışıklığına Japon teknolojisi ITS ile çözüm arıyor. Toplu taşımanın çokça kullanıldığı ülkeni ‘Silikon Vadisi’ olarak nitelendirilen Bangalore şehri ise pilot uygulamanın yapılacağı yer olarak tespit edildi.

ITS sistemi, taşıma araçlarına takılması planlanan GPS, araçların uygun hız limitinin belirlenmesini ve yeşil dalga uygulamasıyla trafik ışıklarına yakalanmamasını öngörüyor. Böylelikle trafik yoğunluğunun yüzde 30 oranında azalabileceği düşünülüyor.

Uzmanların ise Hindistan gibi ülkelerde bu sistemin başarılı olması konusunda endişe taşıdıkları belirtiliyor.

ITS Sisteminin kurulumunun Mart 2019'da başlayacağı ve 2020 yılının ortalarına kadar yaygınlaştırılacağı tahmin ediliyor.

YEŞİL DALGA NEDİR?

Özellikle birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda sürücülerin sürekli ve sık sık kırmızı ışığa yakalanmaları durumu, şehirlerde oldukça sık yaşanıyor. Bu tip durumların düzeltilmesi için oluşturulan koordine trafik sinyalizasyonuna genel olarak “yeşil dalga koordinasyon sistemleri” adı veriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 09:55