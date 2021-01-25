Hindistan'dan Ermenistan'a Swathi radar teslimatı

Hindistan tarafından geliştirilen Swathi Weapon Locating Radar (WLR) sisteminin Ermenistan'a ilk parti teslimatına başlandı.

Sosyal medya üzerinden aktarıla görüntülerde, 'Topçu Yer Tespit Radarı' olarak bilinen sistemin Antonov 124 nakliye uçağına yüklendiği görülüyor.

Hindistan ile Ermenistan arasında yapılan 40 milyon dolar değerindeki anlaşma, 4 radar ünitesini kapsıyor.

10 ay sonra yapılan ilk teslimat 22 Ocak'ta yapıldı.

Swathi radar sistemi nedir?

Hindistan'ın geliştirdiği bu radar sistemi, düşman bataryalarının atış yaptığı noktanın tespit edilmesinde kullanılıyor. Sistem, topçu atışlarında 2 ila 30 kilometre, roketlerde 4 ila 40 kilometre, havanlarda ise 2 ila 20 kilometre arasında yer tespiti yapma özelliğine sahip.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 17:10