Hindistan'dan tartışmalı Cammu Keşmir kararı

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir bölgesiyle ilgili tartışmalı iki karara imza attı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki kabinenin aldığı, bölgede dezavantajlı kişilere diğerleriyle fırsat eşitliği hakkı tanıyan kararın, devlet başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley, kararın, Uluslararası Sınırın bitişiğinde, koruma altındaki bölgeler içinde ikamet eden kişilere Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşayanlarla eşit eğitim ve iş fırsatları tanıyacağını açıkladı.

Bu arada Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümet kararıyla sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'i, Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak yasakladı. Kararda, Cemaat-i İslami Keşmir'in "ayrılıkçı hareketleri tırmandırma, saldırganlığa destek verme ve şiddeti kışkırtma ihtimali" nedeniyle 5 yıllığına yasaklandığı ifade ediliyor.

Cammu Keşmir'in özerkliğinin ihlali olarak görülen kararların, gelecek günlerde bölgede gösterilere neden olması öngörülüyor.

Hindistan güçleri, Cammu Keşmir'de geçen hafta Cemaat-i İslami Keşmir'in 300'ün üzerinde lideri ve üyesini tutukladı.

KEŞMİR’DE YAŞANAN SORUN

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 15:23