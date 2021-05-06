Hindistan'ı vuran salgının tanıkları konuştu

Hindistan, koronavirüs salgını nedeniyle adeta cehennemi yaşıyor. Hastane, yatak ve medikal altyapının durma noktasına geldiği ülkede, insanlar tapınakların kapısında oksijen kuyruğuna girdi. Yerel kaynaklar, ilaçlara erişimin zorlaştığını ve çoğu ilacın ancak karaborsadan temin edilebildiğini belirtti. Her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Hindistan’da, cesetlerin yakıldığı krematoryumlardan birinin çatısı da ‘aşırı kullanım’ nedeniyle eridi. Hayatını kaybeden insanlar, tapınaklarda yer kalmadığı için otoparklar, yol kenarları ve nehir kıyılarında yakılarak adeta imha ediliyor.

İLAÇLAR KARABORSADA

Hindistanlı Bilgisayar Mühendisi Sanjeev Kumar, “Kovid-19 salgını ülkeyi gerçekten çok kötü hale getirdi. Yeni Delhi’de günlük 900 metrik ton oksijene ihtiyaç var ama insanlar oksijen bulamıyor. İlaca erişim çok zorlaştı, karaborsadan 1 dolarlık ürünü 50 dolara zor alabiliyorsunuz.” dedi. Koronavirüs salgınının başından bu yana süreci iyi yöneten ülkenin son 20 günde çuvalladığını aktaran Kumar, “Bunun temelinde iki şey var: Birincisi Batı Bengal’da sanki virüs yokmuş gibi seçim yapıldı. İnsanlar mitinglerde bir araya geldi, kimse maske takmadı. Diğer etken de Kumbh Mela’da düzenlenen festival. 12 yılda bir düzenlenen bu etkinlik salgın nedeniyle iptal edilmediği gibi, insanların akın etmesi de engellenmedi. Bu iki olaydan sonra ülkede vakalar patladı.” diye konuştu.

VİRÜSTEN ÖLMEYEN AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Kovid pozitif olan vatandaşların 3-4 gün içinde yoğun oksijene ihtiyaç duyarak hayatını kaybettiğini anlatan Kumar, “Bir kişi hayatını kaybettikten sonra bu kez de tapınakta yanmak için sıraya alınıyor. Bazı tapınaklarda ‘yer yok, gidin kendiniz yakın’ diyerek insanları gönderiyorlar. Şu an Yeni Delhi gibi şehirlerde insanlar nehir kenarında, yollarda yakınlarını yakmaya çalışıyor. Gerçekten çok üzücü.” şeklinde konuştu. Kumar, “Benim de bir yakınım virüse yakalandı, tedavisi tamamlanamadan 3 gün içinde oksijensizlikten öldü.” diye konuştu. Ülkede yaşam şartlarının da çok zorlaştığını kaydeden Kumar, “Ülkemizde ortalama 250 milyon insan günlükçü olarak çalışıyor. Salgın nedeniyle günlük işler bitti. Burada insanlar Kovid-19’dan olmasa bile açlıktan ölüyor.” dedi.

KREMATORYUMUN ÇATISI ERİDİ

5 yıldır Hindistan’da yaşayan A.B de “Surat şehrinde ölü insanların yakıldığı krematoryumlardan birinin çatısı aşırı kullanım nedeniyle eridi. Krematoryumlar normalde 7/24 çalışır. Ancak günde 4-5 cesedin yakıldığı bu alanlarda şimdi günlük en az 170 ceset yakılıyor.” dedi. Ölü sayısının her geçen gün arttığına işaret eden A.B, “Favipiravir gibi ilaçlara ulaşmak artık neredeyse imkansız. Burada taneyle ilaç veriliyor zaten ama doktorun yazdığı adet ilacı bulmak çok zor. Ben Kovid-19 geçirdim, doktor 40 doz ilaç yazdı, 32 doz bulabildim.” dedi.

TAPINAK KAPISINDA OKSİJEN KUYRUĞU

Her geçen gün durumun daha da kötüye gittiğini vurgulayan A.B, “İnsanlar oksijen bulamadıkça tapınaklara akın edip oksijen istiyor. Tapınakların kapısında insanlar oksijen kuyruğuna giriyor, nefesi yetmeyen orada ölüyor.” ifadelerini kullandı.

G7 zirvesinde korona paniği

İngiltere’nin başkenti Londra’da devam eden G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar, korona testi pozitif çıkan Hint heyetindeki 2 kişi ile temas etmesinin ardından kendini karantinaya aldı. İletişime online yoldan devam edeceğini duyuran Subrahmanyan, G7 oturumlarına da bu yolla katılacak. Subrahmanyan’ın karantinaya alınmdan önce İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile görüştüğü de kaydedildi.

Günlük can kaybında rekor

Hindistan’da günlük can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edilirken 3 bin 780 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan Hindu yöneticilerin, sosyal medya üzerinden oksijen yokluğu ve sağlık altyapısının yetersizliği gibi konulardan şikayet eden vatandaşları tutuklamakla tehdit ettiği iddia edildi.

Yeni Şafak