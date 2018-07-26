Hindistan’ın da Afrika’ya ilgisi artıyor

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afrika turu kapsamında Uganda’yı ziyaret etti. Uganda meclisinde yaptığı konuşmada 18 Afrika ülkesinde büyükelçilik açmayı planladıklarını söyledi.

Başbakan Modi, Afrika ile ticari bağların kuvvetlenmesi için Afrika ülkelerine yatırımların artacağını belirtti.

Uganda ile kültürel bağlar da kurmak isteyen Modi, ülkenin doğusunda bulunan Jinga şehrinde Mahatma Gandi adında bir kültür merkezinin inşasını planladıklarını söyledi. Hindistan ve Uganda nüfusunun 3'te ikisinin genç olduğuna değinen Modi, “Gelecek gençlerin ise o halde inşa zamanı gelmiştir" dedi.

Hindistan, geçtiğimiz aylarda, Afrika’nın çeşitli ülkelerinde güneş enerjisi projelerine 1 milyar dolarlık yardım yapacağını açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 12:05