Hindistanlı İslam alimi vefat etti

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Geçen asrın Hindistan’ın önde gelen alimlerinden Şeyh Ahmet Rızahan ‘ın torunu ve Kadiri tarikatının Birileviyye kolunun liderliğini yapan Şeyh Muhammed Ahter Rıza Han el Kadiri’nin vefat ettiği bildirildi.

Milli Gazete'nin haberine göre, binlerce kişinin katıldığı törenle Şeyh Muhammed Ahter Rıza Han, son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları, sevenleri ve mürşitleri İslam âliminin tabutu başında dualar etti.

Şeyh Rıza Han, ömrü boyunca bölgenin önce gelen âlimlerinden ilim tahsil etti ve talebeler yetiştirdi. Yaşamını İslamiyeti tebliğ etmeye adayan Şeyh Rıza Han, Arapça, Urduca ve İngilizce vaaz eder ve kitap telif ederdi.

İslam kültürünün, Kur'ân-ı Kerim'den sonra en güvenilir ve en sahîh kitabı olarak kabul edilen Sahihi Buhari hadis kitabına da açıklayıcı nitelikte bir şerh yazmıştı.

Şeyh Rıza Han, daha önce Türkiye’ye gelerek Şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerini de ziyaret etmişti.