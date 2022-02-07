Hindistanlı şarkıcı Lata Mangeshkar yaşamını yitirdi

"Hindistan'ın bülbülü" olarak tanınan ünlü Hint şarkıcı Lata Mangeshkar 92 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen ay Kovid-19'a yakalanmasının ardından akciğer iltihabıyla Mumbai kentinde bir hastanede yoğun bakıma kaldırılan Lata Mangeshkar, 28 günlük mücadelesinin ardından çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak bugün yaşamını yitirdi.

Hükümet, 2 gün ulusal yas ilan etti ve bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı için düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Narendra Modi başta olmak üzere Hindistan siyaseti ile Bollywood'un önde gelen isimleri katıldı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Mangeshkar'ın ölüm haberinin çok acı verici olduğu, ülkede nesillerin en derin duygularını onun şarkılarında bulduğu yorumunu yaptı.

Başbakan Narendra Modi de arkasında dolmayacak bir boşluk bırakarak Hint milletini terk eden şarkıcının gelecek nesiller tarafından Hindistan kültürünün cesur bir temsilcisi olarak hatırlanacağını belirtti.

Mangeshkar, henüz 13 yaşındayken 1942'de başladığı 70 yıldan uzun süren kariyeri boyunca 36 farklı dilde 30 binden fazla şarkı seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, 2001'de ülkede sivillere verilen en yüksek onur nişanı Bharat Ratna'ya layık görülmüştü.