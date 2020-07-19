Hindu tapınaklarına dönüşen camilerden birkaçı

Başlangıçta cami olan bu yapılar, bunlardan bazılarının kendi devletleri tarafından 'devlet tarafından korunan anıtlar' olmasına rağmen tapınak olarak kullanılmaktadır

Jama Mescidi, Farrukhnagar, Haryana

Gurugram Bölgesi'ndeki Farrukhnagar kasabası MS 1732'de Babür Valisi Faujdar Han tarafından kurulmuştur. Adı Babür İmparatoru Farrukhsiyar'dan almıştır. Kasabanın kuruluşundan kısa bir süre sonra Faujdar Khan, Farrukhnagar'ın Bahadır ilan edildi ve heybetli yapılar kasabanın sınırları içinde yayılmaya başladı. Bu yapılardan biri de Jama Mescidi idi. Bu, tüm Müslüman sakinlerin Cuma namazlarını toplayıp dua edeceği şehrin Cuma camisi idi. Tarihçi Rana Safvi, Pakistan'dan gelen mültecilerin gelmesinden sonra caminin bir tapınak ve gurudwaraya dönüştürüldüğünü yazıyor. Caminin minarelerinden biri, eskimiş bir durumda olsa da bugün hala yüksek.

Khilij Jumma Mescidi, Daulatabad (Aurangabad), Maharashtra

Alaudin Khilji'nin oğlu Kutbuddin Mübarek Khilji, imparatorluğu güneye doğru genişlerken Daulatabad'ın görkemli kalesinde 14. yüzyılın başlarında büyük bir cami inşa edilmesini emretti. O kadar büyüktü ki, bir zamanlar Khilji Hanedanlığı'nın geniş imparatorluğunun alemlerindeki en büyük camilerden biriydi. Cami, inşaatından sonra yüzyıllarca kullanılmaya devam etmiştir. Tam olarak ne zaman bir kayıt yoktur, ancak caminin mihrabına (namaz yeri) bir idol yerleştirilmiştir . Daha sonra yerli halk orada ibadet etmeye başladı ve Ulu camiye Bharat Mata Mandir adı verilmeye başlandı.

Dana Shir Mescidi, Hisar, Haryana

Hisar bir zamanlar büyük bir Müslüman nüfusa sahipti. Şehir, en erken bazılarının Firoz Shah Tughlaq (MS 1351 ila 1388) yönetimine dayanan bazı İslam anıtlarına ev sahipliği yapmaktadır. Azizlerin mezarlarına alışıldığı gibi, mezarlarının yanına camiler dikilir. Dana Shir Camii, Dana Shir Bahlul Shah'ın mezarı yanında inşa edildiği için farklı değildir. Bölünmeden hemen sonra tapınak olarak kullanılmasına rağmen, yapı ufukta hakim olan üç büyük kubbesi ile camiye benziyor.

Jama Mescidi, Sonipat, Haryana

Sonipat en önde gelen turistik yerleri KHW mezarı bulunmaktadır onun Babür ve pre-Babür dönemi İslami anıtları â ja Khizr, şimdi Durga Mandir olarak kullanılıyor eski kale ve Cuma Mescidi kalıntıları. Halen tapınak olarak kullanılmasına rağmen, yerliler hala Badi Mescidi (büyük cami) olarak adlandırmaktadır. Yapının dış kısmı neredeyse hiç değişmemiştir ve iki yükselen minare tarafından kuşatılmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, caminin içi birkaç değişikliğe uğramıştır, ancak ana merkezi kubbede caminin kalıntılarıyla ünlü olduğu karmaşık tasarım. Caminin 19. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülmektedir.

Kaynaklar: sabrangindia.in

Hindistan'da Turizm Kaynakları Ansiklopedisi, Cilt 1 By Manohar Sajnani

Hindistan'a Kaba Rehber (Seyahat Rehberi eKitap)

https://www.outlookindia.com/outlooktraveller/explore/story/47583/spectacular-tombs-of-haryana

https://www.hindustantimes.com/delhi/discover-delhi-the-world-inside-mubarak-shah-sayyid-s-elusive-tomb/story-9OXrQRqJYTuqhcsJZ43ooJ.html

https://ranasafvi.com/jama-masjid-turned-mandir-gurudwara-of-farrukhnagar/

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Kotla-Mubarakpur-now-threatens-to-eat-up-its-founders-final-resting-place/articleshow/48750392.cms

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https://hisar.gov.in/culture-heritage/

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Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 01:48