Hint askerinin Keşmir saldırısına Imran Khan'dan kınama

Pakistan Başbakanı Imran Khan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan işgali altındaki Keşmirlilerin son yapılan baskında öldürülmesini şiddetle kınadı .

Khan konu hakkında sosyal medyada paylaştığı tweetde, "Masum Keşmirlilerin yeni cinayet döngüsünü" kınayarak bölgedeki anlaşmazlığa çözümün diyalogla olması konusundaki duruşunu tekrarladı.

Başbakan, "Hindistan'ın, Keşmir halkının isteklerine uygun olarak, diyalog yoluyla Keşmir ihtilafını çözmek için hareket etmesi gerektiği zamanı geldi" dedi.



Keşmir lideri Mirwaiz Umar Farooq, Başbakan Han'ın tweetine yanıt olarak, "Pakistan'ın endişesini" memnuniyetle karşıladı, ancak Pakistan'ın "baskını ve insan hakları tacizine son vermek için" daha fazlasını yapmasını "istedi.



21 Ekim Pazar günü, üç direnişçi Keşmirli, Hint güvenlik güçleri tarafından çıkan çatışma sırasında vurularak öldürüldü. Hindistan kuvvetleri havaya uçurdukları ev ile ilgili, patlamanın "arta kalan patlayıcılar" dan kaynaklandığını iddia ederken, bölge sakinleri Hint güçlerinin bilinmeyen sayıda Keşmirli direnişçinin tuzağa düştüğü evi havaya uçurduğunu söyledi.

Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'de konuşlandırılan 500 bin askeri var. Karizmatik genç bir Keşmir lideri olan Burhan Wani'nin, Hint güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü 2016 yılından beri huzursuzluklar yükseliyor. Sonraki haftalarda 100'den fazla sivil öldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net