Hint ordusuna ait askeri araç kaza yaptı: 16 ölü

Hindistan ile Çin arasında son dönemlerde sınır anlaşmazlığı yaşanan bölgelerden Kuzey Sikkim'de Hint ordusuna ait bir askeri aracın karıştığı kazada 16 Hint askerinin öldüğü aktarıldı.

Kuzey Sikkim'e bağlı Zema bölgesinde yaşanan kazanın askeri aracın dönüş yaptığı esnada uçurumdan aşağı uçması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Askeri kamyonun üç araçlık ordu konvoyunun parçası olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 16 askerin ölümünden derin acı duyduklarını ifade etti.

Öte yandan ölen askerlerden 3'ünün rütbeli olduğu kaydedildi.

Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "23 Aralık'ta Kuzey Sikkim'deki Zema'da bir ordu kamyonunun karıştığı trajik bir trafik kazasında, Hint ordusunun 16 cesur yüreği hayatını kaybetti" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Mepa News