Hint polisinin çok gülmesi sorun oldu

Hindistan havalimanlarındaki polis memurlarının yolculara karşı güleryüzlü olmasının havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin sıkı olmadığı izlenimini vereceği kaygısıyla daha az gülmeleri talimatı verildi

Havalimanlarındaki güvenlikten sorumlu polis birimi CISF'in Genel Müdürü Rajesh Ranjan, "Yolculara karşı aşırı dostane olamayız" dedikten sonra, uluslararası bir şirketle, havalimanı personeline yolculara nasıl davranılacağı konusunda eğitim verilmesi konusunda anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Çok gülme az gül

Yetkililer, "aşırı gülümsemeden yeteri kadar gülümseme sistemine" geçiş ile personelin daha dikkatli olmasını sağlayacağını iddia ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net