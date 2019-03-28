Hint politikacı: Beni Keşmir'e gönderin barışı getireyim

Hindistan'ın Batı Bengal Başbakanı ve Trinamool Kongresi lideri Mamata Banerjee, Keşmir sorununu çok kısa bir sürede çözebileceğini iddia etti.

Keşmir meselesi hakkında konuşan Mamata Banerjee, “Keşmir’deki barışı yeniden sağlamak için ulusun rızasını, güvenini ve inancını kazanacağız. Ve bu konuda daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceğiz ”dedi.

“Beni Keşmir'e gönderin. Birkaç ay orada kalacağım ve sorunu çözmeye çalışacağım, ”diyen Mamata Banerjee, Keşmir sorununu çözme konusunda çok iddialı konuştu.

Maocularla edinilen tecrübe Keşmir'e uygulanacak

Mamata, Maoistlerin Jungle mahal'daki tehditleriyle baş etme konusundaki deneyiminin ve Darjeeling tepelerindeki çatışmanın Keşmir sorununu çözmek için gerekli deneyimi sağladığını iddia etti. Mamata, “Bengal'in batı bölgelerinde yoksul ormanlık eski Maoist hakim bölgeleri” nin annesi olarak nitelendiriliyor.

Merkezdeki rejim değişikliğinden sonra, planını Mahagathbandhan liderleriyle tartışacağını ve “Keşmir sorununu çözmek için bir harekete başlayacağını” söyledi.

“Keşmir’de ne pahasına olursa olsun, barış ve uyum sağlanmalı. Liderler isterlerse beni Keşmir'e gönderebilirler. Bunun için sandalye istemiyorum. Birkaç ay Keşmir’de kalacağım ve kadınları, gençleri ve öğrencileri güvene alarak bu çıkmazı sona erdirmeye çalışacağım ”dedi.

Keşmir vadisinde barışı yeniden sağlamanın mümkün olup olmadığı sorulduğunda, Mamata “Hiçbir şey imkansız değildir. Politik iradesine sahipseniz, Vadi'de barışı yeniden sağlayabilirsiniz ” dedi.

“İnsanlar hiçbir zaman barışın Jungle mahal'a dönebileceğine inanmadı. Ancak, insanları güvene aldım, farklı kalkınma projeleri başlattım ve kamu dağıtım sistemi aracılığıyla pirinç dağıtdım. Jungle mahal’daki barışı yeniden sağladım, ”dedi.

Hindistan’da Halk Partisi (BJP) merkez sağ, Trinamool Kongresi ise sosyal demokrat çizgideki siyasi partileri temsil ediyor. Batı Bengal eyaletinde nüfus 100 milyona yakın. Batı Bengal'de 1977'den beri iktidarda bulunan komünistler 2011 yılında 34 yıllık iktidarlarını kaybetti. İktidarın büyük ortağı Kongre Partisi'nin Batı Bengal'deki en popülist ismi olan Mamata eski demiryolları bakanı idi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 12:03