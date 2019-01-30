Pakistan Başbakanı İmran Han, elit kulüplerdeki sömürge dönemi izlerinden "hizmetçiler ve yardımcılar giremez" tabelalarının kaldırılması talimatı verdi.

İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi'nin sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı bilgiye göre, yabancıların ve yüksek gelirli Pakistanlıların gittiği golf sahaları, havuzlar ve restoranların bulunduğu elit kulüplerde sınıf farkı gözeterek ayrımcılık yapan tabelalar kaldırılacak.

Afridi paylaşımında, "Kolonyal ve elitist düşünce yapısının sembolleri olan tabelalar kaldırılacak. Başbakan Han, İslamabad Club'dan başlayarak bu gibi elit kulüplerde yer alan 'hizmetçiler ve yardımcılar giremez' tabelalarının kaldırılması talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

Renk ve sınıf gözeterek çizilen sınırların kaldırılacağına dikkati çeken Afridi, "Hizmetçilerimize ve yardımcılarımıza yükümüzü taşıdıkları için minnettar olmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelen konuyu değerlendiren Han, ayrımcı tabelaların derhal kaldırılması yönünde karar almış, sosyal alanlarda hizmetçilere yönelik sınırlamaların kaldırılması talimatını vermişti.

Bakanlar Kurulu, hizmetçilere, çocuklara ve kadınlara uygulanan şiddet için de hızlı adımlar atılması kararı almıştı.

İngiliz sömürgesiyken 1947'de bağımsızlığını kazanan Pakistan'ın yanı sıra Hindistan'da da sadece İngilizlerle beyazlara hizmet vermek için açılan elit kulüplerin benzerleri bugün de varlığını sürdürüyor.

Sömürge döneminde "Hintler ve renkliler giremez" ya da "Evcil hayvanlar ve Hintler giremez" şeklinde uyarıların bulunduğu kulüplerde bugün sınıfsal ayrıma yönelik uyarılar yer alıyor.

Binlerce dolarlık üyelik aidatı ödenen elit kulüplerde sinemadan etkinliklere, spor salonlarından golf sahalarına birçok imkan bulunuyor.

Elit kulüplere çoğunlukla varlıklı Pakistanlılar ile ülkede yaşayan yabancı diplomatlar ve iş adamları gidiyor.

Kaynak: AA