Hui Müslümanları Çin polisi şiddeti altında

Yunnan eyaletinde 3 caminin yıkımını protesto eden Hui Müslümanları Çin polisleri tarafından darp edildi ve Çin yargısının kararıyla tutuklandı.

Çin'in en fakir 3 bölgesinden birinde, çoğunlukla Hui Müslüman azınlık mensupları yaşıyor. Ülkenin batısındaki Ningxia Özerk Bölgesi'nde bulunan Haiyuan yerleşim yerinde yaşayan Müslümanlar, geçimlerini çiftçilikle sağlıyor.

Çin Yönetimi bütün ülkede zirai vergileri gelecek sene kaldırmayı planlarken, Ningxia Bölge Yönetimi ise, bu bölgede yaşanan fakirlik nedeniyle vergileri şimdiden kaldırdı. Pekin Yönetiminin ayrıca, Ningxia Bölgesi'ndeki dağlık bölgede yaşayan Müslümanlar'ın ülkenin başka yerlerine yerleştirilmesi için bir plan hazırlamakta olduğu açıklandı.

Çin zulmü denildiğinde akla sadece Uygur Müslümanları geliyor. Ancak sayıca hiç de az olmayan Hui Müslümanları da benzer bir baskıyla karşı karşıya.

HUİ MÜSLÜMANLARI KİMDİR?

İnsan Yayınları'ndan çıkan Müslüman Halklar Ansiklopedisi'nde verilen bilgilere göre, Hui Müslümanlar M.S. 7. yüzyılda Çin'e yerleşmeye başlayan Arap ve Acemlere dayanıyor. Çin'deki 10 Müslüman azınlık içinde Çin'in en uzun tarihine sahip olarak ortaya çıkıyorlar. Tüm etnik azınlıklar içinde ikinci en büyük grup. Çin'de çoğunlukta bulunan Hanlar ile kültür alışverişinde bulunan Hui'ler, ana dil olarak Çinceyi konuşan tek Müslüman topluluk olarak da ülkenin tüm illerine dağılmış bir şekilde yaşıyorlar.

İslam Çin'e, Tang Hanedanlığının gelişim döneminde geldi (M.S. 618-906). Arap ve Acem tüccarlar ile denizcileri Kanton'a ve diğer güneydoğu Çin liman şehirlerine yelken açıp, buralara yerleşmişler ve daha sonra da İslam dinini getirmişlerdi.

Merkezi Asya'da M.S. 757'de çıkan bir isyanı bastırmak için Çin imparatoruna yardıma gelen Müslüman askerleri bölgeye İslam'ı da yaydılar. Bu Arapların, Acemlerin Merkezi Asyalıların çoğu - yaklaşık hepsi erkek idi - yerel, Hanlı, Çin kadınları ile evlenip, Çin'de kaldılar. Anlaşma dilleri Acemce ve Arapça karışımı bir lisan idi. Bu insanlar, kendi yurtlarının geleneklerine göre yasa ve düzeni korumak ile sorumlu tutuldukları özel alanlarda yaşadılar (buralara "Barbar Yerleşimleri" deniyor). Müslüman ve Hanlıların karışık evliliklerinden doğan çocuklar Müslüman olarak yetiştirilip, yüzyıllar boyunca da yabancı Müslümanlar Çin'e gelip yerleştiğinden, Çin'deki Müslümanların sayısı hızla artmıştır.

1912 yılında Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile Hui Müslümanlar resmen, Çin'in 5 büyük topluluğundan biri olarak tanındılar.

Günlük hayat içerisinde bir Hui'yi Han'dan ayıran özelliklerin başında, Huilerin, Hanların gözde yemeği domuz etini yememeleri.



Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2018, 09:58