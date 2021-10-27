"İçişleri Bakanı yalan söyledi"

Pakistan'da yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP), İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed'in hükümet ile kendileri arasındaki meselelerle ilgili "yalan söylediğini" iddia ederek İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, TLP'nin üst düzey isimlerinden Seyid Server Şah Saifi, yaptığı açıklamada, "(İçişleri Bakanı) Şeyh Raşid sorunların çözüldüğüyle ilgili dün yalan söyledi." ifadesini kullandı.

Saifi, İçişleri Bakanı Ahmed'in "TLP'nin Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi talebini yerine getiremeyiz." ifadesine atıfta bulunarak partinin İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Fransa'nın hükümet düzeyinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e saygısızlık yaptığını dile getiren Saifi, buna karşı mevcut hükümetten resmi cevap verilmesini istediklerini aktardı.

Saifi, hükümete Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı yerine getirmesi için 3 gün süre verildiğini açıklayarak "Millete yalan söylemeyin. Bizimle herhangi bir müzakere yapılmadı." dedi.

Geo News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kabine toplantısında Başbakan İmran Han ise hiç kimsenin hukuku eline almasına izin vermeyeceklerini belirterek TLP'nin başlattığı yürüyüşün durdurulması talimatını verdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Ahmed, dün hükümetin, Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi ve elçiliğin kapatılması talebi dışında TLP tarafından öne sürülen şartlarda mutabık olduğunu ifade etmiş ve TLP ile diğer tüm konularda anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.

Yasaklı TLP'nin üyeleri, 21 Ekim'de liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Lahor'da 22 Ekim'de yaşanan çatışmalarda 1 polis, gösterilerde meydana gelen trafik kazasında da 2 polis hayatını kaybetmişti.

Başbakan İmran Han’ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Diyanet İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri ve Pencap Adalet Bakanı Muhammed Raca Başarat’tan oluşan 3 kişilik heyet, TLP ile müzakereler için görevlendirilmişti.

TLP'den 24 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim akşamına kadar talepleri karşılanmadığı takdirde İslamabad'a yürüyüşün devam edeceği aktarılmıştı.

Mahkeme, 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükûmeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti. Rizvi 12 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

AA