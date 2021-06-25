İdam mahkumları açlık grevi başlattı

Ekanayake, açlık grevi başlatan yaklaşık 150 mahkumun, idam cezalarının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini talep ettiğini kaydetti.

Basın Sözcüsü Ekanayake, sorunun çözüme kavuşturulması için hükümet yetkililerinin söz konusu talebi gündemlerine aldığı bilgisini paylaştı.

Rajapaksa'nın cinayetten hüküm giyen eski milletvekili Duminda Silva'yı affetmesi "siyasi bir karar" ve "hukuk düzeninin aşındırıldığı" gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) dahil yurt içi ve dışından çok sayıda tepkinin yükselmesine yol açtı.

Silva, 10 yıl önce seçimlerle ilgili bir gerilim nedeniyle kendi partisinden bir milletvekilini öldürmüştü.

Sri Lanka'da 10 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 26 binden fazla mahkumun bulunduğu belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı bir isyanda, 2020'de yaklaşık 11 mahkum hayatını kaybederken, en az 100 mahkum da yaralanmıştı.

AA