İİT Genel Sekreteri Taha, Azad Cammu Keşmir'de

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Taha, aralarında Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker'in de bulunduğu İİT Cammu Keşmir Temas Grubu üyeleriyle Azad Cammu Keşmir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Taha, Muzafferabad şehrinde Cammu Keşmir Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra beraberindeki heyetle Hindistan ile Pakistan'ı ikiye ayıran Keşmir Kontrol Hattı'na giderek yetkililerden bilgi aldı. İİT heyeti ayrıca sınır çevresinde yaşayan bölge halkı ile görüştü.

- Bölgesel barış vurgusu

Taha, Azad Cammu Keşmir Cumhurbaşkanı Sultan Mahmud Çaudri ile yaptığı ortak basın toplantısında, Cammu Keşmir sorununun çözümünün bölgesel barış için çok önemli olduğunun altını çizerek, bunun iki komşu ülkenin çıkarına olduğunu vurguladı.

Bu sorunun çözümünün İİT'nin en temel önceliklerinden olduğuna işaret eden Taha, ziyaretinin uluslararası toplumu ve İİT üye ülkelerini konuya duyarlı hale getirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Taha, İİT üye ülkelerine ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyine Keşmir'deki insan hakları durumuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayacağına dikkati çekerek, Hindistan'dan Cammu Keşmir'i ziyaret etmek için izin talep edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Eker de tüm Müslüman ülkelerin Cammu Keşmir tartışmasının barışçıl çözümünü arzuladığına işaret ederek, Ankara'nın Cammu Keşmir meselesinde daima İslamabad'ın yanında durduğunu kaydetti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.