İİT'ten Arakanlılar çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Myanmar'a, Arakanlı Müslümanların güvenliğinin sağlanması ve temel haklarının tanınması çağrısında bulundu.

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Arakanlı Müslümanların durumunun ele alındığı bakanlar komitesi toplantısı düzenlendi.

Komite Başkanı, Gambiya Adalet Bakanı ve Başsavcısı Dawda Jallow, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Myanmar hakkında açılan Arakanlı Müslümanlara yönelik "soykırım davası"yla ilgili bilgi verdi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da İİT'in Arakanlı Müslümanlara verdiği desteğe ilişkin kararlı tutumunu yineledi.

Taha, Myanmar'a Arakanlı Müslümanların güvenliğini sağlamak ve vatandaşlık hakkı da dahil temel haklarının tanınması çağrısını tekrarladı.

Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin ve Myanmar'da iç göçe maruz kalanların durumuna değinen Taha, bu kişilerin "gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşü için uygun şartların oluşturulması ihtiyacına" vurgu yaptı.

Krizin çözümüyle ilgili de Taha, "Bu krizin altında yatan nedenleri ele almak için etkili uluslararası aktörlerle diyalogu ve işbirliğini geliştirmek için çalışacağız." dedi.

İİT’in sorunun çözümüne yönelik çabalarını hatırlatan Taha, "İİT, bu krize kalıcı bir çözüm bulmak ve Arakanlı Müslümanların hak ve menfaatlerini savunmak adına uluslararası destek için yürüttüğü çabalarını sürdürecektir." diye konuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırılarıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar ordusu hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanında soykırım davası görülüyor.