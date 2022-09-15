İki kız kardeş cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 18 yaşın altındaki iki kız kardeş, cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldü.

BBC'de yer alan habere göre, cesetlerin dün öğleden sonra Lakhimpur bölgesinde bulunduğunu açıklayan polis, ailenin, kızlarının kaçırılıp cinsel istismara uğradığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlattı.

Bölge polis şefi Sanjeev Suman, NDTV kanalına yaptığı açıklamada, kızların şeker kamışı tarlasına götürüldüklerini ve burada cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüklerini söyledi.

Suman, zanlıların daha sonra intihar süsü vermek için cesetleri ağaca astığının belirlendiğini ifade etti.

Hindu hiyerarşisinin en altındaki Dalit kastına mensup olan 18 yaşın altındaki kız kardeşlerin cesetleri otopsiye gönderilirken, cinsel istismar ve cinayetle suçlanan 6 kişi gözaltına alındı.

200 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş, kadınlara ve Dalitlere yönelik kabarık bir şiddet siciline sahip.

Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler, ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor.

Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde 2020'de Dalit mensubu 19 yaşındaki kadının toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi, yerel halk ve muhalefet partilerinin protestolarını tetiklemişti.