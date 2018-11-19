İki ülke arasında ortak çalışma grubu kuruluyor

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Seul’ün nükleer silahsızlanmadan sorumlu elçisi Lee de Huun’un, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kore yetkilisi Stephen Biggon ile görüşmek için bugün Washington’a gittiğini duyurdu.

Huun ve Biggon, geçtiğimiz ay yapılan görüşmede, ‘Kuzey Kore ile ilgili kilit meseleleri tartışmak için ikili bir çalışma grubu’ oluşturma kararı almıştı.

Her iki taraf daha sonra çalışma gruplarının, nükleer silahsızlanma, yaptırım ve işbirliğinin uygulanabilmesi için ‘periyodik olarak’ istişarelerde bulunacağını ifade etti.

Diplomatik bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, ortak çalışma grubunun faaliyetlerine başlamasının, Lee’nin üç günlük ABD ziyareti sırasında olabileceği belirtildi.