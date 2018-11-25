İki ülkeden Pasifik'te tatbikat

Kyodo haber ajansından alınan bilgiye göre, Filipinli ve Japon 200 civarında sahil güvenlik muhafızının yer aldığı tatbikatta korsanlarla mücadele ve kurtarma operasyonları canlandırılacak.

Tatbikata Filipinler üç, Japonya bir devriye gemisiyle katılıyor.

Son dönemde Çin, tanımlanmamış adalar nedeniyle komşu ülkelerle karşı karşıya gelmişti.

Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkeler Çin ile egemenlik tartışması yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

