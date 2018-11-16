İktidar partisinde iki grup çatıştı, 4 kişi öldü

Bangladeş'te iktidar partisi Avami Birliği içinde iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Narsingdi bölgesinde yaklaşan genel seçim programıyla ilgili Avami Birliği içindeki iki grup arasında anlaşmazlık çıktığı belirtildi.
Anlaşmazlığın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilisi Belal Hüseyin, bölgeye takviye güvenlik güçlerinin gönderildiğini söyledi.
Bangladeş Seçim Komisyonu, ülkede 30 Aralık'ta genel seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.
AA