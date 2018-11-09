İmalat hatası facia getirdi

Endonezya'da 29 Ekim'de kalkışından sadece 13 dakika sonra denize düşerek 189 kişiye mezar olan uçağın pilotaj hatasından değil de imalat hatasından dolayı düştüğü yönündeki ihtimal ağırlık kazanmaya başladı. Endonezya Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi, Cakarta'dan Pangkal Pinang'a giderken düşen Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın kara kutusunda yapılan incelemeleri kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre uçak normal hız ve irtifada seyir halindeydi ancak irtifa göstergesinde bir problem nedeniyle uçağın kontrolü kaybedildi.

Bu raporun ardından dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticisi olan Amerikan Boeing şirketi, Boeing 737 Max tipi uçaklarıyla ilgili tüm müşterilerine yönelik dün bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada Boeing 737 ve 738 modellerinin uçuş kontrol sistemlerinde bir hata olduğu kabul edildi. Açıklamada "Angle Of Attack" yani uçağın burnu ile kanat gövdesinin doğru hız ve açıda olmasını kontrol eden aerodinamik sensörlerinde hata olduğu kaydedildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi de dünya genelinde 219 adet bulunan 737 MAX'in tüm müşterilerine Boeing 737 ve Boeing 738'lerdeki teknik hatalarla ilgili neler yapılması gerektiğine dair talimatlar ve bilgilendirme gönderildiğini duyurdu. Airfleets.net'in verilerine göre, 737MAX şu anda ABD, Çin, İtalya ve Türkiye'de dahil olmak üzere dünya çapında 40 hava yolunda faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Ajanslar