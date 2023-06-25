IMF'nin Pakistan reçetesi acı şekilde işliyor

Pakistan’da federal hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmanın sağlanabilmesi için 2023-2024 mali bütçesinde 755 milyon dolarlık ek vergi uygulanmasını ve harcamaların da 298,5 milyon dolar düşürülmesini kararlaştırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, Ulusal Meclis’te yaptığı açıklamada, IMF’nin Pakistan’a yönelik 1,17 milyar dolarlık krediyi serbest bırakması için bütçede bir dizi değişiklik yapıldığını açıkladı.

Dar, IMF ile anlaşmanın sağlanabilmesi için 2023-2024 mali bütçesinde 755 milyon dolarlık ek vergi uygulanmasını ve harcamaların da 298,5 milyon dolar düşürülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Bakan Dar, IMF ile yapılan görüşmelerin ardından bu adımların atıldığını kaydetti.

Öte yandan Geo News televizyonun kaynaklara dayandırdığı haberinde, IMF ile Pakistan’ın anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 22 Haziran'da Paris'te IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile yaptığı görüşmede, IMF'nin ülkesine yönelik 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasını istemişti.

IMF İLE ANLAŞMA

Pakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde ilerleme kaydedilmemişti.

Hükümet, IMF ile anlaşmanın bu ay gerçekleşeceğini öngörüyor.