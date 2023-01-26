IMF, Pakistan parasına çok büyük değer kaybettirdi

Dolar karşısında dün 230,9'dan (17,9 Türk lirası) işlem gören rupi, hükûmetin bugün aldığı kararının ardından yüzde 9,6 değer kaybederek 255,4'ten (19,8 Türk lirası) işlem görmeye başladı.

Açık piyasa işlemlerinde ise dolar karşısında rupinin değeri 262 (20,3 Türk lirası) oldu.

Pakistan rupisi, 1 Temmuz 2022'de başlayan 2022-2023 mali yılında dolar karşısında şu ana kadar yüzde 11,23 değer kaybı yaşadı.

Pakistan Merkez Bankası, Eylül 2022'den bu yana elindeki döviz rezervlerini korumak için doları 227-230 rupi bandında tutmaya çalışıyordu.

IMF ise hükûmetten piyasa güçlerinin kur değerine karar vermesi gerektiğini ve iktidarın kur üzerindeki kontrolden vazgeçmesini istemişti.

Başbakan Şahbaz Şerif, geçen hafta IMF'nin tüm şartlarını kabul etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Merkez Bankasının döviz rezervi 4,6 milyar dolar

Pakistan Merkez Bankasında 4,6 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.

Uzmanlar, ülkenin elinde yaklaşık bir aylık ithalatı karşılayabilecek döviz bulunduğunu belirtiyor.

Siyasi krizler, rupinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan’ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.