İmran Han, Başbakan Şahbaz Şerif'e karşı güvenoyu talep edecek
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'e karşı güven oylaması hazırlığı içinde olduklarını söyledi.
İmran Han, güven oylamasına ilişkin önergenin ne zaman verileceğini belirtmedi.
ARY News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberinde, PTI'nın Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinden (PML-N) milletvekilleriyle görüşme yaptığı belirtildi.
Haberde, PTI'nın, bazı PML-N milletvekillerinden Başbakan Şerif'e karşı yapılması planlanan güven oylaması oturumuna katılmamalarını istediği iddia edildi.
- Koalisyonda çatlak
İmran Han'ın açıklamaları, nisan 2022'de göreve gelen koalisyon hükümetinde aykırı seslerin yükselmeye başlamasının ardından geldi.
Koalisyon ortaklarından Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P), Sind eyaletinde bir diğer koalisyon ortağı Pakistan Halk Partisi (PPP) ile anlaşmazlığa düştü.
Eyalette yapılacak ara seçimlerde, bazı bölgelerin orantısız şekilde temsil edilmesine itiraz eden MQM-P, bu durumun düzeltilmemesi halinde federal hükümetteki koalisyondan ayrılacağını açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Arif Alvi, güven oylaması talep edebilir
Koalisyon hükümetinin Mecliste 174 sandalyesi bulunuyor. Mecliste 7 vekile sahip MQM-P’nin koalisyondan ayrılması halinde Şahbaz Şerif yönetimi, çoğunluğu kaybediyor.
Pakistan Ulusal Meclisi, 342 sandalyeden oluşuyor. Başbakanın Mecliste güven oyu alabilmesi için en az 172 oy gerekiyor.
MQM-P'nin koalisyondan ayrılması halinde Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Şahbaz Şerif'ten güven oylaması oturumu talep edebileceği belirtiliyor.
Alvi, İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI'nın kurucu üyelerinden.
- İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü
Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.