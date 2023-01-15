İmran Han, Başbakan Şahbaz Şerif'e karşı güvenoyu talep edecek

İmran Han, güven oylamasına ilişkin önergenin ne zaman verileceğini belirtmedi.

ARY News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberinde, PTI'nın Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinden (PML-N) milletvekilleriyle görüşme yaptığı belirtildi.

Haberde, PTI'nın, bazı PML-N milletvekillerinden Başbakan Şerif'e karşı yapılması planlanan güven oylaması oturumuna katılmamalarını istediği iddia edildi.

- Koalisyonda çatlak

İmran Han'ın açıklamaları, nisan 2022'de göreve gelen koalisyon hükümetinde aykırı seslerin yükselmeye başlamasının ardından geldi.

Koalisyon ortaklarından Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P), Sind eyaletinde bir diğer koalisyon ortağı Pakistan Halk Partisi (PPP) ile anlaşmazlığa düştü.

Eyalette yapılacak ara seçimlerde, bazı bölgelerin orantısız şekilde temsil edilmesine itiraz eden MQM-P, bu durumun düzeltilmemesi halinde federal hükümetteki koalisyondan ayrılacağını açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Arif Alvi, güven oylaması talep edebilir

Koalisyon hükümetinin Mecliste 174 sandalyesi bulunuyor. Mecliste 7 vekile sahip MQM-P’nin koalisyondan ayrılması halinde Şahbaz Şerif yönetimi, çoğunluğu kaybediyor.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 sandalyeden oluşuyor. Başbakanın Mecliste güven oyu alabilmesi için en az 172 oy gerekiyor.

MQM-P'nin koalisyondan ayrılması halinde Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Şahbaz Şerif'ten güven oylaması oturumu talep edebileceği belirtiliyor.

Alvi, İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI'nın kurucu üyelerinden.

- İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.