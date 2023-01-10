İmran Han'dan hükümete Afganistan eleştirisi

Ulusal basındaki haberlere göre, Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, çevrim içi katıldığı konferansta, hükümetin Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüşmeye odaklanmadığını belirtti.

Han, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin ilk yurt dışı seyahatini Afganistan’a yapması gerektiğini ancak böyle olmadığını söyleyerek, hükümetin ülkede terör faaliyetlerinin engellenmesi için Afganistan’daki yönetimle işbirliği yapmasının önemine işaret etti.

Bakanların Afganistan’a saldırmakla ilgili sorumsuzca açıklamalar yaptığını dile getiren Han, ilişkilerin kötüleşmesi halinde Afgan hükümetinin, Pakistan ile işbirliğini sona erdirmesinin hiç bitmeyecek bir savaşa yol açabileceği konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Afgan Talibanı'nın Pakistan Talibanı'na (TTP) karşı harekete geçmediği takdirde Afganistan’daki TTP noktalarının hedef alınabileceğini söylemişti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Sanaullah’ın ifadeleriyle ilgili Afganistan’a kimsenin saldırmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.