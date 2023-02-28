İmran Han hakkında karar

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon alınması, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılması, terör ve cinayete teşebbüsle ilgili yargılandığı davaların duruşmalarına katılmak için Lahor'daki evinden başkent İslamabad'a geldi.

Terörle Mücadele Mahkemesi, geçen sene Seçim Komisyonu önünde yaşanan şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle hakkında terör davası açılan Han'a 9 Mart'a kadar gözaltına alınmasını engelleyecek şekilde geçici kefalet verdi.

Bankacılık Mahkemesi de yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon alındığına ilişkin yargılandığı davada PTI liderine "geçici kefalet" verilmesine hükmetti.

Han, 2 duruşmaya katılmadı

Öte yandan, İmran Han, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılması ve cinayete teşebbüsle ilgili yargılandığı davaların duruşmalarına katılmadı.

Han'ın avukatı Ali Buhari, mahkemede yaptığı açıklamada, PTI liderinin bugün 2 mahkemeye katıldığını ve zaman olmadığı gerekçesiyle iki duruşmaya katılamayacağını söyledi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılması ve cinayete teşebbüsle ilgili yargılandığı davaların duruşmalarını 9 Mart'a erteleyerek, eski Başbakan Han'a "geçici kefalet" verilmesini kararlaştırdı.

Geçici kefalet kararıyla Han'ın bir sonraki duruşmaya kadar gözaltına alınması engelleniyor.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) siyasetçilerinden Muhsin Şahnavaz Ranja, geçen sene Seçim Komisyonu önünde yaşanan arbedede PTI destekçileri tarafından saldırıya uğradığı gerekçesiyle İmran Han hakkında cinayete teşebbüsten dava açmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu, Han'ı Ekim 2022'de anayasaya ve seçim kurallarına aykırı olarak yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon aldığı gerekçesiyle dava etmişti.

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han’a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han’a karşı Seçim Komisyonuna ağustosta yapılan başvuruda, Han’ın 52 hediye aldığı, bunların birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ila Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 640 bin dolar olduğu kaydediliyor.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.