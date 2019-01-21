İmran Han'ın Katar ziyareti başlıyor

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Katar’a düzenleyeceği iki günlük resmi ziyaret bugün başladı.

Liderin, karşılıklı menfaat konularını görüşmek üzere Katar emiri ve başbakan ile toplantılar yapması bekleniyor.

Geçen yıl Aralık ayında Katar, ülkede çalışmak isteyen Pakistan işgücü üyelerinin vizelerinin hızlı bir şekilde işleme alınması için İslamabad'da bir vize kolaylaştırma merkezi açtı. Doha ayrıca Pakistanlı işçilere 100 bin işgücü sözü verdi ve hükümet Suudi Arabistan'dan dönen iş gücünün yetenekli üyelerini istihdam etmek için Katar hükümeti ile görüşüyor.

Petrol Bakanı Ghulam Sarwar Khan da geçen hafta, Başbakan'ın Doha ziyaretinde "Katar hükümetinden LNG tedariklerine kredi imkanı sağlamasını ve fiyatları gözden geçirmesini" isteyebileceğini belirtti. Sarwar'a göre, Maliye Bakanı Asad Ömer ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi, Doha'yı birbiri ardına ziyaret etti ve konuyu masaya koyduğu anlaşıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net