İmran Han'ın Türkiye ziyaretinden ekonomik partnerlik beklentisi

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yaptığı 2 günlük Türkiye ziyareti, Pakistan basınında geniş yer buldu.

Başbakan Han'ın ziyaretine ilişkin ülke medyasında çıkan haberlerde, iki liderin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleden, ticari ilişkileri geliştirmeye, uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemekten iki halkı yakınlaştırmak için atılacak adımlara kadar birçok noktada görüş birliğine vardığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Dawn'da çıkan "Erdoğan, Pakistan'ın Gülen'e bağlı kurumları terör örgütü ilan etme kararını memnuniyetle karşıladı" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan'da FETÖ'ye karşı atılan adımları, terör örgütü ilan edilmesini ve FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi kararını takdirle karşıladığına dikkat çekildi.

Pakistan'ın önde gelen bir diğer basın kuruluşu Geo News'in haberinde, liderlerin iki halk arasındaki ilişkileri geliştirme ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ortak hareket etme kararlılığına vurgu yapıldı.

"İki lider, eğitim, kültür, turizm alanındaki iş birliği sayesinde halkları arasındaki teması daha da güçlendirmeye karar verdi." ifadesini kullanan Geo News, liderlerin terörizmin her türlüsüyle mücadele etme konusundaki kararlılığın altını çizdiğini belirtti.

İki ülkenin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) ve D8 gibi uluslararası kuruluşlarda aynı çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini hatırlatan Pakistan Today de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde yapılan buluşmayı öne çıkararak, "Pakistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu gibi bir yapıya sahip olan TOBB, 365 ticaret, sanayi ve esnaf odasını temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Han'ın Türkiye ziyaretini ekonomi noktasında değerlendiren The Express Tribune, "Başbakan Pakistan-Türkiye ilişkilerini ekonomik partnerliğe dönüştürmek istiyor" başlıklı haberinde, "Başbakan, Türk iş insanlarına iki ülke ilişkilerinin bulunduğu noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu güçlü dostluğu güçlü bir ekonomik partnerliğe dönüştürmek istediğini de söyledi." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA