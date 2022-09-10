İmran Han'ın uçak kazasından kurtulduğu iddia edildi

South East Asia Index'in Pakistan medyasına dayandırdığı haberine göre Han'ın yolculuk ettiği uçakta kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza meydana geldi.

İnran Han'ın lideri olduğu Tahrik'i İnsaf partisinden alınan bilgiye göre olay Han'ın Gujranwala kentindeki bir siyasi mitinge katılmak için Çaklala'dan Pencap'a doğru hareket ederken yaşandı.

Arıza üzerine uçağın pilotunun acil iniş için kontrol kulesi ile temasa geçtiği ve uçağı güvenli şekilde havaalanına indirdiği bildirildi.

İmran Han'ın karayolu üzerinden Gujranwala'daki mitinge gitmek için doğru yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan'da güven oylamasıyla koltuğundan düşürülen ve derhal seçim yapılmasını talep eden eski Başbakan İmran Han’ınülke genelinde protesto gösterileri ve mitingler düzenliyor.

Ancak 'devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği" gerekçesiyle canlı yayınlarda konuşması yasaklanan eski başbakan hakkında geçtiğimiz günlerde Terörle Mücadele yasası kapsamında "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle emniyette işlemi başlatılmıştı.

Kaynak: Euronews