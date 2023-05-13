İmran Han konusunda önemli yeni gelişme

İmran Han'ın tutukluluğunda yeni önemli bir gelişme yaşandı. Pakistan’da yargılanması yılan hikayesine dönen eski Başbakanı İmran Han’ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedildi. Dün başkent İslamabad’da yapılan duruşma öncesi İslamabad polisi, adliye binasından birkaç kilometre uzakta toplanan yüzlerce Han destekçisini gözyaşartıcı gaz kullanarak ve havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Yüksek Mahkeme, duruşmadan kısa süre önce Han’ın tutuklanmasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında dün kalabalık bir polis ordusu eşliğinde mahkeme salonuna getirilen Han, aynı suçlamayla iki hafta süreyle tekrar tutuklanamayacak.

Serbest kalmasının ardından mahkeme binasında gazetecilere konuşan Han "Tüm ulusun gözü önünde ülkenin en büyük partisinin başkanı kaçırıldı" diyerek yaşananlardan ordu komutanı General Syed Asim Munir’i sorumlu tuttu. Orduda demokrasi kalmadığını söyleyen Khan, "Bütün ordunun itibarı kötüleniyor. O adam (General) iktidara geldiğimde onu görevden alacağımdan korkuyor ama böyle bir şey yapmayacağım" şeklinde konuştu.

MAHKEME "HUKUKSUZ" DEDİ

Gözaltına alınması için geçtiğimiz haftalarda polisin birkaç girişimde bulunduğu ancak taraftarlarının bunu engellediği Han, 9 Mayıs’ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu tarafından verilen kararla paramiliter birlikler tarafından tutuklanmıştı. Tutuklama üzerine ülke çapında Han destekçileri sokağa çıkarken, çıkan olaylarda en az 9 kişi öldü. Yüzlerce polis yaralandı, 4000’den fazla kişi gözaltına alındı. Han destekçileri pazartesi günü de mahkeme önünde oturma eylemi düzenleyeceklerini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI ISRARCI

Yüksek Mahkeme Han’ın tutukluluğunun, kefalet başvurusunda bulunmak üzere mahkemeye geldiği sırada gerçekleştiği için hukuksuz olduğuna hükmetmişti. "Derhal salıverilmeli" kararına rağmen İçişleri Bakanlığı eski liderin tutukluluğunu savunmuştu. Bakan Rana Sanaullah, "Kefalet kararının iptali için başvuruda bulunacağız ve onu tekrar tutuklayacağız" dedi.

Göreve 2018 yılında gelen İmran Han, geçen yıl nisanda yapılan güven oylamasıyla iktidarı kaybetmişti. Han, bir iş insanından milyonlarca Dolar değerinde rüşvet almakla suçlanırken, geniş bir destekçi kitlesi bulunan eski Başbakan, bunları "siyasi suçlamalar" diye reddediyor. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri olan 70 yaşındaki Han, siyasete atılmadan önce dünyaca ünlü bir kriket yıldızıydı.

Yönetimi ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif’e kaptıran Han, mevcut iktidarı erken Seçim ilan etmesini istiyor. Bu yönde hükümete baskı için Ekim 2022’de Lahor’dan İslamabad’a yürüyüş başlatmıştı. Bundan bir ay sonra da saldırıya uğradığını ve iki bacağından yaralandığını iddia etmişti.